Ministro não descarta semana de 36 horas de trabalho semanal

Susy MARTINS Georges Engel concorda que chegou o momento de voltar a abordar o tema no Luxemburgo.

Trabalhar menos horas por semana. O ministro do Trabalho, Georges Engel, não se opõe a uma semana de trabalho de 36 horas no Luxemburgo.

Em entrevista à RTL 5minutes, o ministro explica que o acordo de coligação governamental não prevê essa alteração no código do trabalho, mas pediu um estudo para saber se seria benéfica para trabalhadores e patrões. As conclusões do estudo deverão depois servir de base para um debate político.

Mais de 40% dos trabalhadores querem trabalhar menos horas por semana Proporção de trabalhadores que gostaria de trabalhar menos horas por semana passou de cerca de 30% para mais de 40% entre 2018 e 2022.

A Câmara dos Assalariados reivindicou recentemente que o tempo de trabalho fosse reduzido de 40 para 36 horas semanais. Segundo a organização, um estudo demonstra que há mais riscos de esgotamento (burnout) e que a conciliação da vida profissional com a vida familiar é cada vez mais difícil de gerir para os trabalhadores.

Georges Engel sublinha ainda que a semana laboral de 40 horas foi negociada nos anos 1970 e que concorda que chegou o momento de voltar a abordar o tema.

Patrões querem pelo menos dois dias de teletrabalho por semana É o resultado de uma sondagem sobre o teletrabalho transfronteiriço realizada pela União das Empresas Luxemburguesas (UEL).

Segundo o ministro do Trabalho, uma redução do tempo de trabalho poderia tornar o Grão-Ducado mais atrativo para os trabalhadores. Atualmente, essa atratividade deve-se aos salários mais elevados que o Grão-Ducado oferece em comparação com os países vizinhos.



