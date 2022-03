Georges Engel está com "sintomas ligeiros", revela esta terça- feira o gabinete do ministro.

Ministro do Trabalho infetado com o SARS-CoV-2

Catarina OSÓRIO Georges Engel está com "sintomas ligeiros", revela esta terça- feira o gabinete do ministro.

O Ministro do Trabalho e do Desporto, Georges Engel, testou positivo à covid-19. Num curto comunicado divulgado esta terça-feira o gabinete do ministro refere que Engel testou positivo num teste de antigénio e deverá ainda confirmar o resultado através de um PCR.

O ministro está em isolamento, apresenta "sintomas ligeiros" e vai continuar a exercer as funções governativas em teletrabalho, refere a nota.

Na semana passada a ministra da Família e Integração, Corinne Cahen, anunciou que estava infetada com o vírus SARS-CoV-2.

Quase todos os membros do Governo luxemburguês já tiveram covid-19, entre eles o primeiro-ministro Xavier Bettel, Paulete Lenert (Saúde), Jean Asselborn (Negócios Estrangeiros) ou Yuriko Backes (Finanças), Claude Haagen (Segurança Social e Agricultuta), ou Sam Tanson (Justiça e Cultura). Nos últimos dias também o presidente do Parlamento testou positivo ao vírus.

