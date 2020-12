Congelamento das rendas dos locais comerciais, vales de consumo para a população e horários de trabalho foram algumas das ideias da OGBL debatidas nesse encontro.

Ministro do Trabalho concorda com algumas propostas da OGBL

Susy MARTINS Congelamento das rendas dos locais comerciais, vales de consumo para a população e horários de trabalho foram algumas das ideias da OGBL debatidas nesse encontro.

Uma delegação do departamento do comércio da central sindical OGBL encontrou-se recentemente com o ministro do Trabalho, Dan Kersch, com o futuro do setor do comércio e a manutenção dos empregos como pano de fundo.

Um congelamento das rendas dos locais comerciais, vales de consumo para a população ou ainda os horários de trabalho no setor foram algumas das ideias da OGBL debatidas nesse encontro.

E foi justamente neste último ponto sobre os horários no setor que as duas partes partilham a mesma opinião. Dan Kersch garantiu ao sindicato que os seus serviços, em particular a Inspeção do Trabalho (ITM), vão fazer o que podem para que o direito do trabalho seja respeitado.

Segundo a OGBL, certos empregadores utilizam o desemprego parcial, sem horário fixo, para que os seus assalariados trabalhem de forma muito flexível, o que prejudica a vida privada destas pessoas.

Outra reivindicação do sindicato e que foi abordada mais longamente com Dan Kersch é a criação de um contrato coletivo único para todos os pequenos comerciantes, o que facilitaria as negociações no setor. O ministro do Trabalho ainda não se quis pronunciar sobre este ponto.

