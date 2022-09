Em resposta a uma questão parlamentar, Henri Kox afirma que a polícia realiza frequentemente operações para identificar e deter traficante.

Toxicodependência

Ministro diz que tráfico de droga perto do Abrigado está controlado

Redação Em resposta a uma questão parlamentar, Henri Kox afirma que a polícia realiza frequentemente operações para identificar e deter traficante.

O ministro da Segurança Interna garante que as autoridades estão atentas ao tráfico de droga nas proximidades do centro Abrigado, a sala de chuto assistido de Bonnevoie, e que "frequentemente são realizadas buscas com vista a identificar e prender os perpetradores".

"Não há traficantes de droga na sala de chuto de Bonnevoie" O Abrigado é um centro de consumo assistido de drogas, que presta ajuda aos toxicodependentes. Fica situado na capital luxemburguesa.

"São detidos regularmente traficantes de droga na envolvente da estrutura Abrigado, quer em flagrante delito, quer no contexto de investigações de maior envergadura sob a direção de um juiz de instrução", elabora Henri Kox, em resposta a uma questão parlamentar do CSV, assinada conjuntamente com a ministra da Saúde, Paulette Lenert.

CSV questiona monitorização do local

Ci6tando o relatório de atividades de 2021 da polícia grão-ducal, os deputados Laurent Mosar e León Gloden, que já haviam manifestado preocupação com a eventual existência de tráfico de droga dentro do Abrigado, quiseram saber se o Governo está a par deste fenómeno no entorno do centro e se já tomou medidas concretas para o combater e reforçar a vigilância e segurança do local.

Isto porque, segundo a polícia, várias pessoas escolheram as proximidades do Abrigado "para vender principalmente heroína, mas também cocaína". "Tiram partido do facto de os compradores consumirem no imediato e sentem-se seguros porque é um sítio difícil de monitorizar", lê-se no relatório, citado na questão parlamentar do CSV.

Paulette Lenert: "Consumidor de drogas não pode ser considerado criminoso" Legislação “pioneira de descriminilização” do consumo em vigor em Portugal deverá ser adotada no Luxemburgo, explica em entrevista ao Contacto a ministra da Saúde, Paulette Lenert.

Polícia em contacto com comuna e atores sociais

Em resposta, os Governo afirma que a venda de drogas no entorno do Abrigado "não é um fenómeno novo", mas asseguram que "a polícia obtém frequentemente informações sobre a situação da droga [na área], além de ter as suas próprias observações e descobertas sobre a presença de traficantes".

Por outro lado, refere, as diferentes unidades de polícia estão constantemente em contacto entre si e, a cada quatro a seis semanas, encontram-se com representantes da comuna e atores sociais para "avaliar as medidas policiais em vigor e planear ações específicas".

Já a segurança do Abrigado é "assegurada e controlada por agentes de segurança que fazem parte da equipa" multidisciplinar que presta apoio aos toxicodependentes, prestando-lhes cuidados médicos e dando-lhes um local para pernoitar.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.