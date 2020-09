Ministro de Economia reage ao anúncio de supressão de postos de trabalho na ArcelorMittal

"Está a viver-se atualmente um momento sombrio na história da siderurgia do país”, diz Franz Fayot.

Susy MARTINS

Após o anúncio da ArcelorMittal de reduzir os seus efetivos no Luxemburgo, mais precisamente 570 postos de trabalho segundo os sindicatos, o ministro da Economia, Franz Fayot, reagiu em comunicado.

Segundo o ministro “está a viver-se atualmente um momento sombrio na história da siderurgia do país”, acrescentando que “o primeiro pensamento vai para os trabalhadores que se encontram numa situação difícil, vivendo na incerteza”.

O ministro da Economia sublinha que a redução do número de trabalhadores tem de ocorrer de forma social, utilizando os instrumentos existentes no quadro da política da manutenção do emprego. Franz Fayot acrescenta que a ArcelorMittal é há muitos anos um ator importante na história da siderurgia no país e que beneficiou durante muitos anos do apoio do governo para se manter competitivo. Daí o apelo à empresa para que “assuma as suas responsabilidades, aplicando o modelo social luxemburguês”.

Para terminar, Franz Fayot, frisa que para manter a sustentabilidade das atividades siderúrgicas no país, o ministério da Economia continua a adotar uma política industrial orientada para o futuro, apostando nas tecnologias sustentáveis e inovadores.

