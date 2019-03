As polémicas férias coletivas e os concursos públicos no setor da construção civil foram abordados no recente encontro entre a central sindical OGBL e o ministro das Obras Públicas, François Bausch.

Ministro das Obras Públicas nega ter posto em causa férias coletivas

Susy TEIXEIRA MARTINS

A OGBL sublinha, em comunicado, que confrontou o ministro com as suas alegadas críticas às férias coletivas de verão. A central sindical mostrou-se indignada em fevereiro com as declarações de François Bausch, num encontro com empresários, ele que já tinha defendido antes a flexibilização das férias coletivas.

No entanto, nesta reunião com o sindicato, François Bausch negou ter posto em causa o princípio das férias coletivas e garantiu que na sua intervenção só se tinha referido aos estaleiros considerados “sensíveis”, que devem ser objeto de uma isenção junto da “comissão ad hoc”. Esta comissão é composta por representantes do patronato e dos sindicatos, que analisam todos os pedidos de isenção, antes de tomar uma decisão.

Outra preocupação da OGBL levantada neste encontro foi o facto de os cadernos de encargos estabelecidos pelo Estado para alguns estaleiros públicos, “imporem às empresas prazos inadmissíveis e trabalho por turnos, à margem do contrato coletivo de trabalho”. O sindicato fala de “critérios intoleráveis que afetam a saúde e a segurança dos operários”.

Em resposta, François Bausch garantiu à central sindical que essas “imposições deixam de ser aplicadas nos estaleiros, onde não são necessárias”. Sublinha, no entanto, que as exceções só vão abranger os estaleiros urgentes, considerados “sensíveis”.

A OGBL e o ministro das Obras Públicas concordaram em repetir estes encontros, ao longo da legislatura, em prol de um diálogo social estruturado.