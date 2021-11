Mais uma baixa no Governo do Luxemburgo.

Remodelação governamental

Ministro das Finanças vai abandonar o Governo

Susy MARTINS Mais uma baixa no Governo do Luxemburgo. O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, anunciou esta terça-feira desejar deixar o Executivo por “razões pessoais”.

A vontade é manifestada num comunicado enviado às redações pelo Partido Democrático (DP). Esta é a terceira baixa no Governo na mesma semana.

Na segunda-feira, o ministro socialista do Trabalho, Dan Kersch, e seu homólogo e colega de partido da Segurança Social, Romain Schneider, informaram que iriam cessar funções governamentais ainda antes do Natal.

O partido liberal "agradece a Pierre Gramegna pelo seu empenho, no interesse do país durante todos os anos em que esteve em funções". O DP sublinha ainda que a ação política de Gramegna ficou marcada pelo "saneamento das finanças públicas e a elaboração de uma reforma fiscal justa". A mesma fonte avança que "uma praça financeira transparente e competitiva também foram os cavalos de batalha do ministro".

O Partido Democrático vai convocar o seu Comité Diretor o mais rapidamente possível afim de determinar o seu sucessor.



