Ministro Dan Kersch ameaça demitir-se caso Luxemburgo apoie intervenção no Irão

Henrique DE BURGO O seu colega de governo e de partido, Jean Asselborn, também defende o diálogo em vez da guerra.

O ministro do Desporto, do Trabalho, Emprego e Economia Social e Solidária, Dan Kersch, ameaça demitir-se do governo se o Luxemburgo apoiar uma intervenção estrangeira contra o Irão. A ameaça foi feita na sexta-feira passada através das redes sociais, a poucos dias da reunião de ministros da União Europeia, que tem lugar hoje e amanhã no Luxemburgo. O encontro vai abordar as tensões no Golfo Pérsico, entre o Irão e os Estados Unidos.

Ao contundente "Não, não e ainda não à guerra contra o Irão", o ministro socialista acrescenta que está ser a preparado um conflito com recurso a campanhas mediáticas, com o objetivo de condicionar as pessoas numa eventual guerra contra o Irão.

Na sua publicação, Dan Kersh lembra ainda as intervenções dos Estados Unidos no Iraque e na Síria e defende que um conflito contra o Irão seria perigoso para a Europa, e que o Luxemburgo deverá manter-se neutro, sem financiar esta guerra nem fornecer apoio logístico.

Além de Dan Kersch, o ministro dos Negócios Estrangeiros, também do LSAP, manifestou-se contra o aumento das tensões, sublinhado que o diálogo deve imperar.

Num comunicado divulgado ontem, Jean Asselborn, juntou-se ao apelo do secretário-geral da ONU, António Guterres, defendendo a realização de um inquérito imparcial e lembrou também as consequências da guerra no Iraque.

O aumento das tensões no estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico, é um dos temas em debate, hoje e amanhã, no conselho dos Ministros dos Negócios Estrangeiros e no concelho de "Assuntos Gerais" da União Europeia, que acontece em Kirchberg, no Grão-Ducado.

Na quinta-feira passada, um petroleiro norueguês e outro japonês foram atacados quando navegavam no Golfo de Omã, junto ao Estreito de Ormuz, ao largo do Irão. Os Estados Unidos responsabilizaram imediatamente o Irão pela agressão. Em resposta, Teerão declarou não estar envolvido e acusou Washington de uma "campanha iranofóbica".

O incidente acentua a tensão gerada entre os dois países, depois de os Estados Unidos terem anunciado a saída do acordo nuclear de 2015 e a aplicação de sanções ao Irão. A propósito desta questão, o porta-voz da Organização iraniana de Energia Atómica anunciou hoje que as reservas de urânio enriquecido do país vão ultrapassar o limite fixado no acordo internacional de 2015 celebrado entre seis nações: China, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e Alemanha.