Pandemia

Ministro da Segurança Social infetado com covid-19

O ministro da Segurança Social e ministro da Agricultura, Viticultura e Desenvolvimento Rural, Claude Haagen, testou positivo para a covid-19, de acordo com comunicado enviado pelos ministérios às redações. Haagen testou positivo num rastreio regular através de um autoteste. O resultado foi confirmado por um teste de PCR.

Para limitar a propagação do vírus, o ministro, "no cumprimento das medidas sanitárias, isolou-se imediatamente, de acordo com as disposições sanitárias em vigor", refere a nota.

Claude Haagen, que tem um calendário completo de vacinação, apresenta sintomas leves. O ministro continua a exercer as suas funções em regime de teletrabalho.

