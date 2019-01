Étienne Schneider diz que a legislação luxemburguesa já é rigorosa o suficiente.

Ministro da Saúde não quer proibir fumar nas esplanadas

Para o ministro da Saúde, Étienne Schneider, fumar nas esplanadas deve continuar a ser permitido. As petições 1069, de Daniel Reding, a favor de uma proibição, e a 1080, de Maria Carella, defensora de que houvesse autorização para fumar, estavam hoje a debate no Parlamento e o Governo não pretende fazer alterações, de acordo com a imprensa luxemburguesa.

Schneider lembrou uma petição de 2015, parecida com a que Reding apresentou, e cujo resultado foi do mesmo género. "A legislação luxemburguesa é rigorosa o suficiente quanto a proibições de fumar", justificou o ministro, citado pelo Luxemburger Wort. E recordou exemplos sobre a proibição de fumar junto a hospitais, nos recreios ou dentro do carro com crianças, mostrando-se determinado a que haja ainda mais rigor na aplicação destas proibições.

Reding reiterou os argumentos da defesa do bem comum e da proteção a pessoas mais vulneráveis, considerando que "colocar o lucro acima do bem comum é puro egoísmo".

Maria Carella também apresentou as suas razões: "Defendo apenas o meu trabalho e os meus funcionários", disse.