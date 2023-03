Bausch considera que os condutores estão mais nervosos desde a pandemia.

Capital

Ministro da Mobilidade reage a acidente mortal em Neudorf

Redação O ministro da Mobilidade e Transportes, François Bausch, falou sobre o grave acidente de segunda-feira, em Neudorf, e mostrou-se preocupado com o facto de os condutores estarem mais nervosos desde a pandemia.

Na segunda-feira um violento acidente na rue de Neudorf, na capital do Luxemburgo, fez três vítimas mortais e uma ficou gravemente ferida.

O assunto chegou ao ministro da Mobilidade e Transportes, François Bausch, que manifestou preocupação com a segurança nas estradas, em declarações ao jornal Virgule.

"Ao ver as imagens, quero lembrar que é importante, principalmente nas áreas urbanas, estar sempre pronto para lidar com o inesperado", disse o ministro, que considera que há mais nervosismo na estrada após a pandemia de covid-19.

Segundo Bausch, as estatísticas corroboram essa teoria: "O número de mortes em acidentes aumentou em 2022. Foram 37, não foi um bom ano. Nos anos anteriores, a tendência era de queda. Em toda a Europa, podemos agora ver uma nova tendência ascendente", explica.

Par colmatar esse aumento, o ministro pretende explorar todas as vias possíveis para evitar graves acidentes de trânsito, incluindo o problema do excesso de velocidade. "Não sou a favor da introdução de um limite de velocidade de 30 km/h em todos os lugares. Tem de fazer sentido e o ordenamento do espaço urbano tem de o permitir. Caso contrário, não é controlável", defende.

O acidente de segunda-feira aconteceu numa estrada nacional, na capital, vias que estão sob a jurisdição da Administração das Estradas e Pontes. O município da capital pode desenvolver as estradas, mas terá de obter autorização da tutela.

Depois do acidente em Neudorf, as autoridades lançaram um apelo a testemunhas, particularmente a um transeunte que, pouco antes do acidente, se cruzou com o peão que viria a morrer no passeio. Mas também aos automobilistas que estavam na fila atrás do autocarro parado no momento do embate e que terão assistido ao acidente.

(Com o jornal Virgule)

