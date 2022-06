Numa resposta parlamentar, François Bausch diz que não pode confirmar a sobrelotação deste meio de transporte nas horas de ponta, reconhecendo apenas que "pode ser que um elétrico fique cheio" em diferentes momentos do dia.

Ministro da Mobilidade não confirma que elétricos vão cheios em hora de ponta

Henrique DE BURGO

O ministro da Mobilidade, François Bausch, não assume que os elétricos da Luxtram ficam cheios nas horas de ponta. Numa questão parlamentar, o deputado Max Hahn, do partido liberal DP, refere que os elétricos têm ficado sobrelotados nas horas de ponta e confronta o governante com o facto de a Luxtram estar a ser "vítima do seu próprio sucesso".

Na sua resposta, o ministro diz que não pode confirmar a sobrelotação nas horas de ponta, ou seja, das 8h às 9h no sentido Gare central - Kirchberg e das 17h às 18h no sentido inverso. François Bausch reconhece apenas que "pode ser que um elétrico fique cheio" em diferentes momentos do dia.

Tram vai chegar a Bonnevoie em setembro A inauguração do novo troço entre a Gare e Bonnevoie está prevista para o fim de semana de 10 e 11 setembro, antes da rentrée escolar.

Para o governante, a sobrelotação poderá ocorrer em "casos extremos" e, nesses casos, aconselha as pessoas a esperar pelo próximo elétrico.

Segundo os números apresentados por François Bausch, há 15 elétricos por hora entre a Gare central e a LuxExpo. Cada elétrico pode transportar 300 pessoas, ou seja, a cada hora podem ser transportadas 4.500 pessoas. Por dia, o ministro garante que a Luxtram transporta 70 mil pessoas.

Sem querer reconhecer a sobrelotação dos elétricos nas horas de ponta, o ministro refere, no entanto, que vai reforçar nos próximos dois anos os pontos de ligação entre o elétrico e os comboios e autocarros para aliviar a Gare central da capital.

