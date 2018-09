O tribunal da comarca de Diekirch conta desde esta quarta-feira com um renovado Palácio da Justiça. A inauguração foi feita pelo ministro da Justiça, o luso-descendente Félix Braz, e pelo secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Infraestruturas, Claude Turmes.

Ministro da Justiça Félix Braz inaugura novo tribunal de Diekirch

O Palácio da Justiça, construído entre 1850 e 1852 na Place Guillaume (Kluuster), foi renovado e ampliado entre maio de 2015 e setembro de 2018. As obras permitiram separar os espaços do Tribunal e do Ministério Público, tornar o edifício acessível a pessoas com mobilidade reduzida, criar uma segunda sala de audiências e vários escritórios, respondendo assim às normas em vigor.



Os trabalhos de renovação e ampliação custaram perto de dez milhões de euros (9.900.000 euros).



7 Foto: Nico Muller

"A Justiça é o garante do nosso Estado de Direito", disse o ministro Félix Braz durante o seu discurso de inauguração, citado pelo Wort.

"No interesse do bom funcionamento da Justiça ao serviço do cidadão, foram empreendidas importantes reformas legais para simplificar os procedimentos judiciais e reforçar os direitos dos litigantes. Essas reformas são acompanhadas de investimentos substanciais no reforço dos recursos humanos e materiais disponíveis para as autoridades judiciais ", acrescentou o ministro.

O Tribunal no Luxemburgo tem duas comarcas: Diekirch e cidade do Luxemburgo, funcionando esta última na Cité judiciaire, no Plateau du Saint-Esprit, na capital.