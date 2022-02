O ministro da Energia, Claude Turmes, tenta tranquilizar a população do Luxemburgo, dizendo que o país não deverá ter falta de eletricidade, gás ou ainda de petróleo.

Guerra na Ucrânia

Ministro da Energia não teme falta de gás, eletricidade ou petróleo no Luxemburgo

Susy MARTINS O ministro da Energia, Claude Turmes, tenta tranquilizar a população do Luxemburgo, dizendo que o país não deverá ter falta de eletricidade, gás ou ainda de petróleo.

O ministro não teme que haja falta de eletricidade, petróleo ou gás no Luxemburgo. No entanto, frisa que os problemas à volta dos preços da energia vão ficar mais acentuados com a invasão da Rússia à Ucrânia.



Em declarações à RTL, Claude Turmes qualifica a invasão da Rússia como um ataque à Ucrânia. Relativamente ao setor da energia, o ministro da tutela tenta tranquilizar a população do Luxemburgo, dizendo que o país não deverá ter falta de eletricidade, gás ou ainda de petróleo.

No entanto, a situação atual deverá aumentar ainda mais os preços destes produtos, frisa Claude Turmes. O governante acrescenta que na segunda-feira o Governo vai reunir com peritos, para decidir medidas concretas de apoio às empresas e aos cidadãos para que estes possam enfrentar o aumento dos preços.

O ministro parte do princípio que os preços vão ser elevados, tanto durante este ano, como durante o próximo ano, dependendo da duração desta “guerra”. No entanto, deixa a garantia de que o Luxemburgo tem suficientemente armazenada energia para garantir o consumo no país.

