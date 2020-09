Para já, o ministro encontra-se bem e não apresenta qualquer sintoma. Ficará em isolamento até ao dia 8 de outubro.

Ministro da Energia diagnosticado com covid-19

O ministro da Energia e Ordenamento do Território, Claude Turmes, foi diagnosticado esta quarta-feira com a covid-19. Em comunicado, o ministério indica que Turmes fez um primeiro teste no dia 25 de setembro, depois de ter sido informado que tinha tido contacto com uma pessoa infetada. O primeiro exame deu negativo. Mesmo assim, o ministro da Energia ficou em quarentena. Quatro dias depois, um segundo teste acusou positivo.

Na mesma nota, o ministério frisa que, como Claude Turmes já se encontrava em quarentena, não há risco de ter contagiado outras pessoas.

Para já, o ministro encontra-se bem e não apresenta qualquer sintoma. Ficará em isolamento até ao dia 8 de outubro.

Note-se que o presidente da bancada parlamentar dos socialistas (LSAP), Georges Engel, também testou positivo à covid-19 e está em isolamento até ao dia 5 de outubro.



