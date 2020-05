Os alunos do ensino fundamental (pré-escolar e primária) já não tinham aulas presenciais desde o dia 16 de março.

Ministro da Educação visita escola fundamental de Dudelange

O ministro da Educação, da Infância e da Juventude, Claude Meisch, assinala esta segunda-feira a retoma escolar do ensino fundamental com uma visita à escola “Ribeschpont”, em Dudelange. A visita tem início marcado para as 10h00.

Os alunos do ensino fundamental (pré-escolar e primária) já não tinham aulas presenciais desde o dia 16 de março, devido ao confinamento em casa decretado pelo Governo no âmbito do estado de emergência devido à pandemia de covid-19.

Nos últimos dois meses, os alunos têm seguido as aulas à distância, com a ajuda dos pais e professores. A escola virtual termina hoje com o regresso às aulas presenciais e em alternância dos alunos.

A retoma escolar em contexto de crise pandémica arrancou de forma faseada a 4 de maio. Nesse dia, recomeçaram as aulas presenciais para os alunos do último ano do ensino secundário. Os jovens das restantes turmas dos liceus retomaram o caminho da escola no dia 11 de maio. Esta segunda-feira (25) reabriram as escolas fundamentais, mas também as creches e “maisons relais” (ateliers de tempos livres, em português). As assistentes parentais também retomaram hoje a a sua atividade.

A reabertura do ensino fundamental foi muito contestada por sindicatos e pais de alunos. Milhares assinaram uma petição pública que exigia o fim deste ano letivo em prol da saúde das crianças.

O receio de contágio do novo coronavírus não foi acatado pelo ministro da Educação. Claude Meisch defende que “sem aulas presenciais, o desenvolvimento das crianças seria prejudicado”.

