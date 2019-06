Ministro da Educação vai retirar manual escolar de Matemática com alusão homofóbica

É um casamento com muitos convidados. De Vila Pouca de Aguiar veio uma comitiva de 50 pessoas para assinar a geminação com Bettendorf. A pequena localidade ficou famosa quando José Vaz do Rio venceu as últimas eleições, um feito inédito no Luxemburgo. Mas o imigrante abdicou do cargo por não falar bem luxemburguês e ficou como vereador.