Luxemburgo 2 min.

Visita de trabalho

Ministro da Educação está em Portugal para debater a promoção do ensino português no Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS

Promover o ensino da língua portuguesa junto dos alunos lusófonos do Luxemburgo é um dos temas que consta da agenda da visita oficial do ministro da Educação luxemburguês, Claude Meisch a Portugal. Esta visita de trabalho, que arrancou hoje, tem também como missão “aprofundar a colaboração para promover a integração dos alunos de origem portuguesa no sistema educativo luxemburguês”, refere uma nota de imprensa divulgada pelo governo do Grão- Ducado.

O ministro da Educação luxemburguês reuniu-se esta manhã com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo. "Uma reunião que correu muito bem", revelou ao Contacto o ministro da Educação, Claude Meisch. Esta tarde o governante tem encontro marcada com a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. O objetivo é "conhecer a reforma do ensino profissional e do sistema de reconhecimento de competências adquiridas em meio profissional que foram implementados em Portugal", declarou o ministro.

Amanhã o ministro vai reunir-se com o titular da pasta da Educação em Portugal, João Costa. Durante este encontro os dois governantes deverão fazer “o ponto de situação do sucesso escolar dos alunos portugueses no sistema educativo luxemburguês que continua a ser um desafio permanente. Neste momento está em debate no parlamento um diploma que prevê melhorar o acesso à educação dos alunos que acabam de chegar de outros países, como os portugueses, através do reforço da promoção da língua portuguesa, de forma a reforçar as raízes culturais dos alunos ”, afirmou Claude Meisch. Outro das questões a abordar tem a ver com o “facilitar o reconhecimento dos diplomas de ensino profissional para facilitar a colocação no mercado de trabalho”, referiu ainda o ministro da Educação luxemburguês.

"Professores luxemburgueses vão aprender português" Claude Meisch, ministro da Educação visita Portugal, em breve, para reforçar ensino de português no Luxemburgo.

Outros dos temas em discussão é a introdução da língua portuguesa nos cursos de formação de adultos. “Para que uma grande maioria de adultos possam desenvolver o seu português e certificá-lo. Haverá também cursos de português destinados aos professores luxemburgueses para aprenderem a língua e a cultura portuguesas. O que é muito importante na comunicação com os pais e para ter uma compreensão da situação de migração e das famílias dos alunos. Haverá ainda contratos de colaboração da Escola de Hotelaria de Turismo do Luxemburgo com escolas portuguesas. Discutiremos, ainda, o reconhecimento de diplomas nas duas direções”, sublinhou o ministro.

