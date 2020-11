O projeto de lei que dá a possibilidade dos postos de direção nas escolas do ensino secundário serem ocupados por pessoas do setor privado, sem carreira superior de funcionário do Estado, já não vai a votos esta semana.

Ministro da Educação recua no projeto de lei sobre diretores dos liceus

Susy MARTINS O projeto de lei que dá a possibilidade dos postos de direção nas escolas do ensino secundário serem ocupados por pessoas do setor privado, sem carreira superior de funcionário do Estado, já não vai a votos esta semana.

O ministro da Educação, Claude Meisch, retirou o projeto de lei da ordem do dia da sessão plenária.O debate e voto da reforma da lei estava marcado para esta quarta-feira.



Mas depois das críticas dos sindicatos e também da oposição partidária, o ministro da Educação pediu à Câmara dos Deputados que retirasse o projeto de lei da ordem do dia.

Escolas vão continuar sem purificadores de ar e com janelas abertas As escolas luxemburguesas vão continuar sem purificadores de ar. De acordo com os ministros da Saúde, Paulette Lenert, e da Educação, Claude Meisch, ainda não há informações conclusivas sobre a eficácia daqueles aparelhos no combate à covid-19.

Claude Meisch quer agora encetar um “diálogo construtivo com todos os atores no terreno”. Ao longo do dia de segunda-feira, tanto sindicatos, como oposição mostraram o seu descontentamento para com este projeto de lei, demonstrando-se contra o que chamaram de “liberalização” dos postos de direção das escolas.

No entender dos sindicatos, o projeto iria degradar a situação nos estabelecimentos escolares, alertando para a privatização no setor do ensino.

Note-se que ser funcionário do Estado é atualmente um dos critérios indispensáveis para poder ocupar esta função.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.