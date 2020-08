A rentrée escolar em setembro deverá ser orientada consoante a evolução das novas infeções covid-19.

Ministro da Educação prevê rentrée escolar com medidas sanitárias diferentes para cada escola

Susy MARTINS

Segundo o ministro da Educação, Claude Meisch, em declarações à RTL, até agora as medidas decididas pelo governo foram aplicadas a nível nacional, ou seja eram idênticas para todas as escolas do país.

No entanto, segundo o ministro, está a ser elaborado um estudo que estará concluído no final da próxima semana e que deverá determinar as grandes diferenças entre as escolas e as regiões.

Claude Meisch diz que em certas escolas houve muitos novos casos de infeção, e noutras não houve nenhuma. Daí a hipótese de vir a aplicar medidas sanitárias diferentes nas escolas.

Esse estudo baseia-se nas últimas semanas em que os alunos regressaram à escola, antes das férias de verão. No mês de maio, os alunos estavam divididos em dois grupos, e no final de junho as turmas foram novamente reunidas, ou seja as crianças deixaram de estar divididas em grupos.

O ministro da Educação explica que o objetivo é determinar quando é que essas infeções surgiram nas escolas, e se houve novas infeções no interior do estabelecimento ou se vieram do exterior.



