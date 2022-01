O aumento do número de casos de covid-19 na comunidade escolar tem vindo a levantar a questão sobre um possível encerramento das escolas. O ministro da Educação refuta o cenário, pelo menos até às férias de Carnaval.

Luxemburgo 2 min.

Covid-19

Ministro da Educação. "Manter as escolas abertas é uma prioridade"

Ana Patrícia CARDOSO O aumento do número de casos de covid-19 na comunidade escolar tem vindo a levantar a questão sobre um possível encerramento das escolas. O ministro da Educação refuta o cenário, pelo menos até às férias de Carnaval.

Com a propagação da variante Omicron no Luxemburgo, a vida escolar foi muito afetada neste início de ano. Apesar da crescente preocupação com a continuidade das aulas, o ministro da Educação, Claude Meisch, disse em entrevista à RTL que a prioridade é "manter as escolas abertas" até às férias de Carnaval.

Pais e professores pedem ao Governo para travar situação "muito preocupante" nas escolas Pelo menos 75 pais e professores já assinaram a carta aberta dirigida aos ministros da Educação e da Saúde.

O ministro garantiu que todas as partes envolvidas na vida escolar concordam que os estabelecimentos devem permanecer abertos e que esta é também uma prioridade do Governo desde o início da pandemia. "Enquanto os bares e restaurantes estiverem abertos, não podemos pensar em fechar escolas", garantiu o responsável pela pasta da Educação.

Mas a situação não está fácil. De acordo com os números oficiais, 12% dos professores das escolas primárias e 8% dos professores das escolas secundárias estão infetados ou em quarentena, logo não podem garantir os horários, sendo substituídos por estudantes da Universidade do Luxemburgo. O ministro agradeceu a colaboração destes jovens, "apesar de não ser a situação ideal", e acrescentou que "provavelmente vai ser preciso encurtar os programas escolares". Uma possibilidade que ainda está a ser analisada, uma vez que os alunos só podem ser avaliados sobre a matéria que aprenderam na escola.

De acordo com o relatório semanal do Ministério da Saúde, durante a semana de 17 a 23 de janeiro, 68 turmas foram afetadas pelo cenário 4, considerado o mais grave, com mais de cinco casos positivos por classe. O dobro da semana anterior, em que tinham sido registados 34.

"Nenhum setor realiza mais testes diários que o da educação"

Sobre as acusações de que as escolas estariam a transformar-se em focos de infeção da covid-19, Meisch disse à RTL que refuta esses argumentos, uma vez que o vírus tornou-se "omnipresente" e que "nenhum setor realiza mais testes diários que o da educação".

Por fim, o Governo não pretende instalar, pelo menos para já, purificadores de ar nas salas de aula. Os purificadores de ar são há muito tempo reivindicados por alguns pais, sindicatos e professores, mas o ministro continua a dizer que a melhor solução continua a ser arejar as salas de aulas, abrindo regularmente as janelas.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.