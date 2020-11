Criando semestres, o primeiro iria até fevereiro, daria mais tempo aos professores para poderem organizar o período de testes.

Ministro da Educação equaciona dividir ano escolar em semestres

O ministro da Educação, Claude Meisch, não descarta a possibilidade de criar semestres em vez dos trimestres, ainda neste ano letivo. O ano letivo é composto por três trimestres, em que os alunos são avaliados sobre a matéria que estão a estudar.

Com certos alunos e turmas em quarentena, está a ser difícil para os professores organizarem-se e conseguir fazer a quantidade de testes previstos no programa curricular, uma vez que há sempre parte de uma turma que não está na escola. Criando semestres, o primeiro iria até fevereiro, daria mais tempo aos professores para poderem organizar o período de testes.

A um mês do final do primeiro trimestre, que coincide com as férias de Natal, Claude Meisch disse hoje aos microfones da RTL, que o Ministério da Educação está a estudar essa opção e que poderá entrar em vigor brevemente.Uma decisão que poderá ser tomada a curto prazo, no entanto o ministro quer ainda ouvir alguns atores no terreno, antes de tomar a sua decisão.



