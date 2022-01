Segundo Claude Meisch, somente 5% de todos os docentes do Luxemburgo não têm atualmente um certificado de vacinação ou de recuperação válidos.

Ministro da Educação descarta para já o regresso do ensino à distância

O ministro da Educação, Claude Meisch, não está, pelo menos para já, a pensar num regresso do ensino à distância, apesar de haver cada vez mais professores em isolamento ou quarentena.

A garantia foi dada esta segunda-feira à radio estatal 100,7 quando questionado sobre o aumento de professores em isolamento devido à covid-19. A nova variante Omicron tem impactado o pessoal docente, sobretudo no ensino fundamental, onde cerca de 10% dos professores está ausente da escola por estar infetado ou por ter estado em contacto com um infetado. Já no ensino secundário os números são mais otimistas, pelo que Meisch descarta para já o regresso do ensino à distância.

O responsável pela pasta da Educação acredita que a introdução do 3G obrigatório nas empresas, a 15 de janeiro, não vai ter como consequência a falta de mais docentes. Segundo Claude Meisch, somente 5% dos docentes do Grão-Ducado não têm atualmente um certificado de vacinação ou de recuperação válidos.

