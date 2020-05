Franz Fayot revelou o programa "Fit 4 Resilience", um novo programa para ajudar as empresas a recuperarem na sequência da crise do novo coronavírus.

Ministro da Economia apresenta novo programa para salvar empresas

Ana Patrícia CARDOSO Franz Fayot revelou o programa "Fit 4 Resilience", um novo programa para ajudar as empresas a recuperarem na sequência da crise do novo coronavírus.

O programa "Fit 4 Resilience" é levado a cabo pelo Ministério da Economia parceria com o Luxinnovation.

Em conferência de imprensa nesta quinta-feira de manhã, Franz Fayot falou sobre o programa que vai ajudar as empresas luxemburguesas a tomarem decisões estratégicas para o futuro e a prepararem-se melhor para eventuais circunstâncias de crise, que tinha sido anunciado na conferência de imprensa de 22 de maio.

Os interessados podem candidatar-se aqui até 31 de Dezembro para receberem assistência de um consultor na análise do impacto da crise de saúde na empresa. Vai ser dado ênfase à digitalização e sustentabilidade. O Governo está preparado para cobrir 50% dos custos do serviço, que permitem reestruturar as empresas para terem uma maior capacidade de resistência.

Do lado da Luxinnovation, Sasha Baillie, CEO, indicou potenciais projetos para a produção de máscaras cirúrgicas no Grão-Ducado, envolvendo uma colaboração entre a Dupont, a Airtech e a Glanzstoff, por exemplo.

Durante a conferência de imprensa, o ministro da Economia pediu a Gérard Zoller, CEO da Peintures Robin SA, para falar sobre a experiência da empresa enquanto entidade que protagonizou o projeto-piloto do programa.

Zoller explicou que, a par da adopção de novas políticas de trabalho à distância, a empresa estaria também a explorar opções mais ecológicas do ponto de vista energético.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.