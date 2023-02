Cinco representantes do governo luxemburguês estiveram na sessão de abertura do Festival das Migrações. Os discursos foram marcados pelo forte apelo aos estrangeiros para que se inscrevam para votar nas eleições comunais.

Ministras fazem forte apelo aos estrangeiros para que votem nas eleições

Madalena QUEIRÓS Cinco representantes do governo luxemburguês estiveram na sessão de abertura do Festival das Migrações. Os discursos foram marcados pelo forte apelo aos estrangeiros para que se inscrevam para votar nas eleições comunais.

"A democracia não pode ser feita sem a participação de todos" afirmou Corinne Cahen, ministra da Integração e da Família na sessão oficial de abertura do Festival das Migrações. "Apelo a que se inscrevam nos cadernos eleitorais para votarem no futuro da vossa comuna", acrescentou. "E podem fazê-lo aqui no Festival", sublinhou. Na entrada do Festival existe um grande stand onde é possível recensear-se para votar nas eleições comunais. O prazo das inscrições termina no próximo dia 17 de abril.

Também a ministra da Cultura, Sam Tanson, apelou a que "todos aproveitem esta oportunidade para votar nas comunas, porque é nas comunas que se decide o futuro da vida quotidiana". Até porque o Luxemburgo "tem a situação extraordinária de ter uma percentagem quase igual de cidadãos luxemburgueses e não luxemburgueses", acrescentou.

Minutos depois foi a burgomestre da capital, Lydie Polfer, a afirmar aos visitantes que, "se querem participar nas decisões do quotidiano, vão votar". A autarca sublinhou que "na cidade dos Luxemburgo 70% dos habitantes não têm a nacionalidade luxemburguesa", encorajando a que votem.

Um apelo partilhado pelo presidente da câmara dos deputados, Fernand Etgen. Na abertura da sessão a presidente do Comité de Ligação das Associações de Estrangeiros (CLAE), Pascale Zaourou, referiu a necessidade de criar um ministério da Cidadania e, para que todos tenham direitos, apelou a que um "processo de legalização progressiva seja lançado para quem tenha a partir de três anos de residência".

O Festival das Migrações, organizado pelo CLAE e que decorre até amanhã na LuxExpo, está a contar com uma forte afluência do público.

