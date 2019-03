O dia Internacional da mulher mostra-nos o longo caminho que as mulheres fizeram para uma maior igualdade e o muito que falta fazer. O governo, do qual Taina Bofferding faz parte, tem metas ambiciosas a esse respeito. No entanto, é um governo só com cinco mulheres em 17 ministros. Em casa de ferreiro espeto de pau?

Luxemburgo 6 min.

Ministra do Interior e da Igualdade “Temos de caminhar para uma paridade entre homens e mulheres também no Governo”

O dia Internacional da mulher mostra-nos o longo caminho que as mulheres fizeram para uma maior igualdade e o muito que falta fazer. O governo, do qual Taina Bofferding faz parte, tem metas ambiciosas a esse respeito. No entanto, é um governo só com cinco mulheres em 17 ministros. Em casa de ferreiro espeto de pau?

Taina Bofferding é ministra do Interior e da Igualdade entre mulheres e homens. A jovem política luxemburguesa sublinha a importância das mulheres continuarem a bater-se pelos seus direitos, na semana que as mulheres de Espanha vão fazer uma greve pela igualdade e contra o sexismo e se comemora em todo o planeta o dia internacional da mulher. Desde que em 1910 a revolucionária alemã Clara Zetkin propôs assinalar este dia, as mulheres fizeram uma longa marcha em direção a uma igualdade entre homem e mulher que tarda. Talvez também por isso a ministra diga que na próxima sexta-feira irá manifestar-se, como governante e como mulher.

O Governo afirma como seu objectivo conseguir uma representação equitativa das mulheres em todos os planos da sociedade, mas no Luxemburgo o Executivo só tem cinco mulheres em 17 ministros e o Parlamento apenas 15 deputadas em 60 eleitos. Isto não é contraditório?



Infelizmente não foram eleitas mais mulheres para o Parlamento. O que mostra que há ainda muito trabalho a fazer para poder implicar mais as mulheres na atividade política. É também verdade que temos 17 ministros e apenas cinco deles são mulheres. Temos de caminhar resolutamente para uma paridade, entre homens e mulheres, também a nível governamental.

Diz-se no acordo de Governo que os partidos são encorajados a ter uma quota de 40% nos candidatos. Como é possível obrigá-los a cumprir?

O objetivo de atingir os 40% de mulheres nas listas permitiu fazer uma melhor discussão sobre o perfil dos candidatos. E foi um meio eficaz para fazer evoluir as mentalidades. Sabemos que as quotas não são uma solução milagrosa, mas podem ajudar a ultrapassar determinados estrangulamentos que durante muito tempo foram quase um hábito. Havia sempre o preconceito de que não existiam suficientes mulheres que se interessassem por política e isso está a ser ultrapassado. As quotas nas eleições legislativas permitiram que mais de 40% de mulheres participassem nas listas. Isso mostrou que há interesse das mulheres pela intervenção política e que há cada vez mais a querer ter maior intervenção partidária e até a ser candidatas.

No acordo de Governo diz-se que o Luxemburgo em termos da participação das mulheres a nível económico está muito atrasado em relação à média europeia. Como é possível alterar esta situação na economia e nas empresas privadas?

Mais uma vez traçamos um objetivo utilizando quotas. O Governo introduziu a quota no sentido de que pelo menos 40% dos membros dos Conselhos de Administração têm de ser mulheres nas empresas e instituições em que o Estado é acionista. É um instrumento eficaz. Pensamos que este exemplo mostra que esta mistura produz resultados e que a paridade deve ser o objetivo a que se deve chegar. É uma forma de sensibilizar o conjunto das empresas. A nível do Ministério temos uma série de programas de ação positiva em que convidamos as empresas privadas e públicas a participar, temos um conjunto de medidas e projetos para conseguir esta maior paridade e também a igualdade salarial entre homens e mulheres. Além disso é preciso atuar de modo a que se criem condições para que seja cada vez mais possível que a vida privada e a pública coexistam melhor, de modo a que haja mais condições de participação das mulheres. É um dos objetivos do programa das ações positivas do Ministério da Igualdade.

Tem uma experiência de vida diversificada, creio que trabalhou como empregada de bar para pagar os estudos e tem a vários níveis a experiência de exercer cargos políticos. Alguma vez na sua vida viveu situações de discriminação e menorização pelo facto de ser mulher ou é uma coisa do passado?

Comigo pessoalmente nunca aconteceu, mas claro que encontro mulheres que tiveram problemas de discriminação. Para já, é importante que tenhamos o quadro legal para lutar contra a discriminação, mas por outro lado é, no entanto, necessário saber que os problemas no terreno não se resolvem apenas com boas leis. É preciso ter em atenção que na vida quotidiana existem mais dificuldades e mantêm-se ilegalidades. Deve-se não só ter uma política de lei como uma política de facto.

É ainda assim mais difícil para uma mulher ter participação política no Luxemburgo? Há ainda uma fraca partilha do trabalho familiar, por exemplo?

Acerca desse assunto, tive a oportunidade de encontrar jovens que me disseram que infelizmente ainda não era um dado adquirido a sua participação em reuniões que se realizam à noite, quando não há em casa mais pessoas que possam tomar conta dos filhos. Por exemplo quando estamos a falar de uma família monoparental. Penso que nesse caso pode continuar a ser um obstáculo.

Uma coisa que me impressionou ao ler o programa das candidaturas nas eleições sociais é que há ainda muitas mulheres que junto ao nome têm a referência de que são esposas de fulano ou viúvas de sicrano. Isso não é um resquício de menorização? Parece que a mulher é sempre propriedade de alguém...

Sobre este assunto estamos a estudar, a analisar e a discutir com as administrações e as autarquias para perceber como é a situação no terreno e como é que isso se pode ir alterando, integrando um sistema que é mais coerente, inclusivo e igualitário.

Como tem observado a mudança nas reivindicações do movimento feminista? Pensa que o aparecimento de movimentos como o #MeToo e a denúncia de situações generalizadas de assédio sexual provam que, durante muito tempo, as sociedades foram permissivas a este tipo de comportamento ou considera que há algum exagero nesta denúncia?

Reparo que há cada vez mais jovens que se engajam neste tipo de denúncia e combate e participam nas redes sociais contra este tipo de situações. Acho muito interessante que haja muitos jovens, não apenas mulheres, que se interessam pelas reivindicações feministas e percebam as situações em que até aqui viveram muitas mulheres.

O seu primeiro ato político foi a participação numa manifestação contra a intervenção dos EUA no Iraque...

Sim.

Penso que deve ter sido no quadro das manifestações globais convocadas pelas Assembleias do Fórum Social Europeu e Mundial, salvo erro a 15 de fevereiro de 2003. Admitiria agora voltar a manifestar-se, por exemplo, contra uma invasão na Venezuela?

(Risos) Continuo a participar em manifestações em que acho ser útil a minha participação.

E quais são?

Por exemplo, na próxima sexta-feira, durante a jornada mundial do Dia Internacional da Mulher há imensas manifestações, mas sobretudo a de um pequeno coletivo, Cigale, que organiza uma manifestação pela igualdade e uma série de ações. Vou participar. Para mim é evidente não só enquanto ministra mas enquanto jovem mulher que devo participar nessa jornada mundial de luta pelos direitos das mulheres.

Estudou Sociologia na Alemanha. Qual foi o objeto da sua tese?

Foi sobre consumo, publicidade e media e a representação das mulheres na publicidade.

E isso melhorou?

Não, é sempre um problema. Mas estamos a fazer esforços nesse sentido, fazemos trabalho com as pessoas envolvidas e com capacidade de mudar esse tipo de representações e estereótipos, como o Conselho de Imprensa, os jornalistas e mesmo as pessoas que trabalham na publicidade para ver o que é possível fazer. Talvez se possa elaborar uma espécie de manifesto e estabelecer linhas de conduta, e também favorecer na educação os comportamentos que permitam maior igualdade entre homens e mulheres e combater os comportamentos sexistas. Para mim, que a educação tenha a preocupação de envolver o máximo de pessoas é um instrumento fundamental na luta contra os estereótipos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.