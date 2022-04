O motivo da demissão é o "caso da casa do jardim", que levou à demissã0 de Roberto Traversini do cargo de presidente da comuna de Differdange em 2019.

Caso Traversini

Ministra do Ambiente Carole Dieschbourg demite-se

Tiago RODRIGUES A ministra do Ambiente Carole Dieschbourg demitiu-se esta sexta-feira do cargo, numa conferência de imprensa. Por enquanto, o colega Claude Turmes do partido déi gréng assumirá a pasta.

Dieschbourg já tinha apelado à Câmara dos Deputados para levantar a sua imunidade através de uma declaração pessoal, por causa do "caso da casa do jardim". O caso levou à demissão de Roberto Traversini do cargo de presidente da comuna de Differdange em 2019.

Esta quinta-feira o Ministério Público enviou à Câmara dos Deputados um pedido oficial de levantamento da imunidade de Dieschbourg, para que se pudesse iniciar uma investigação preliminar.

"Esta medida processual é necessária porque os membros do Governo gozam de imunidade ao abrigo dos artigos 82 e 116 da Constituição e só a Câmara dos Deputados pode renunciar", explicou o partido déi gréng, em comunicado esta sexta-feira.

"Desde 2019, pessoalmente e através do meu advogado, tenho sempre sublinhado que apoio as investigações e estou à disposição do procurador. Não há dúvida na minha mente que levantar a minha imunidade é o caminho certo a seguir", disse Dieschbourg esta sexta-feira. "Em resposta à pergunta, envio hoje uma carta ao Presidente da Câmara instando o Parlamento a concordar com o levantamento da minha identidade", escreveu a ministra do Ambiente.

Claude Turmes, atual ministro da Energia e colega de partido, vai assumir temporariamente a pasta do Ambiente.



O "caso da casa no jardim"

Em setembro de 2019, Roberto Traversini (déi gréng) deixou a presidência da autarquia de Differdange devido a irregularidades na conversão de uma casa no jardim na sua propriedade.

Os empregados do Centro de Iniciativa e Gestão Local (CIGL), da qual Traversini foi presidente do conselho de administração, alegadamente realizaram os trabalhos de construção. Além disso, a casa de verão estava situada numa zona de proteção ambiental, suspeitando-se que a ministra do Ambiente Dieschbourg terá emitido licenças retroativas para as obras. O partido de oposição CSV também alegou que Dieschbourg deu um tratamento preferencial aos pedidos de Traversini. Acusações que foram negadas pela agora ex-ministra. O Ministério Público está a investigar Traversini desde a sua demissão.

Partido 'déi gréng' respeita decisão

"Neste contexto, Carole Dieschbourg anunciou que está a renunciar ao cargo de ministra do Ambiente, Clima e Sustentabilidade, a fim de facilitar a investigação da Procuradoria-Geral da República, contribuir com as suas explicações para o esclarecimento do caso acima mencionado e, assim, exercer a máxima transparência", pode ler-se na reação do partido de Carole Dieschbourg, após o anúncio da demissão.

O partido acrescenta que tem "o maior respeito" pela decisão, que foi tomada com "integridade". "O mandato de Carole Dieschbourg representa uma década sem precedentes de consistente proteção climática e ambiental. Agradecemos-lhe de todo o coração pelo seu compromisso honesto e incansável para com os cidadãos, o ambiente e o planeta", refere ainda.

Claude Turmes, atual ministro da Energia e colega de partido, vai assumir temporariamente a pasta do Ambiente, mas o "executivo do partido discutirá oportunamente a questão da sucessão e submeterá uma proposta a um congresso extraordinário".

