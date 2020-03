A ecologista do Déi Gréng, Carole Dieschbourg, foi alvo de várias ameaças nas redes sociais depois de ter autorizado a caça do muflão em Echternach.

Ministra do Ambiente ameaçada de morte

A responsável da pasta do Ambiente, Carole Dieschbourg, já comunicou às autoridades as ameaças de morte que recebeu através das redes sociais, depois de ter dado luz verde à caça ao muflão que arrancou este fim-de-semana em Echternach. O objetivo é regular a superpopulação destes animais que, segundo a comuna causaram prejuízos na ordem dos 100 mil euros, mas a medida tem sido contestada pelo partido dos Piratas que lançou uma campanha contra a medida.

Alvo de reações violentas, a ministra do Ambiente do governo de Xavier Bettel recorreu ao Twitter e ao Facebook para reagir e defender "uma cultura saudável de debate, sem ameaças". Entre as mensagens, escritas em luxemburguês, que a própria fez questão de mostrar lê-se "se Carole fosse baleada, seria mais ecológica", "Dieschbourg devia ser baleada" ou "eu ofereço seis balas se alguém o fizer".

A presidente do Déi Gréng, Djuna Bernard, saiu em defesa da também militante do partido e questionou os dois representantes parlamentares dos Piratas. Tanto Sven Clement como o coordenador Marc Goergen condenaram as ameaças dirigidas à governante, distanciando-se das reações criadas pela campanha contra a caça da espécie autóctone. Bernard já veio dizer que "as decisões políticas podem ser controversas, mas denegrir sistematicamente as pessoas nas redes sociais e desejá-las mortas não deve se tornar a norma".



Soss huet de @gomarc777 dach op Twitter zu allem eppes zum Beschten ze ginn! Hei wär ech op eng Erklärung gespaant! Mat esou enger Partei well ech naicht ze dinn hun an fuerderen Konsequenzen an datt een d‘Verantwortung iwwerhellt! @Piratepartei pic.twitter.com/LG5c5s0BEq — Djuna Bernard (@DjunaBernard) March 4, 2020

Entretanto, os comentários foram removidos e o Ministério Público abriu um inquérito. No Luxemburgo, as ameaças proferidas nas redes sociais são punidas nos termos do artigo 327 do Código Penal com pena de prisão entre três meses e cinco anos e uma multa que pode variar entre 500 e 5 mil euros.