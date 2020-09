“As artes do espetáculo têm um papel fundamental não só em termos de divertimento, mas também de acompanhamento crítico daquilo que se passa na sociedade e na política”. São palavras da ministra da Cultura, Sam Tanson.

Ministra destaca contribuição das artes do espetáculo para a sociedade e a política

A declaração surge num comunicado de imprensa enviado às redações à margem da conferência da Federação do Teatro sobre o arranque da nova temporada de espetáculos.

Apesar de a nova sessão arrancar numa altura de “incertezas” e “desafios”, a ministra frisou que é importante “superar as limitações logísticas ligadas à situação atual, tanto por parte dos organizadores como dos artistas”.

Tanson destacou também a “importância crucial das artes, em geral, e das artes do espetáculo, em particular, nestes tempos de restrições das liberdades”.

E para valorizar as produções teatrais, o ministério anunciou a criação dos “Prémios do Teatro”, que serão atribuídos pela primeira vez no final da sessão 2020/21 para recompensar os profissionais do setor. O montante dos galardões ainda não foi divulgado.

Em colaboração com o Ministério da Cultura, a Direção da Saúde acaba de editar um novo guia com as medidas sanitárias a respeitar nos cinemas, teatros, salas de concerto e de espetáculo. Distanciamento de dois metros entre espetadores e uso de máscara quando essa distância não pode ser mantida são duas delas.



