A ministra das Finanças, Yuriko Backes, desloca-se a Bruxelas, entre esta segunda e terça-feira, para participar nas reuniões do Eurogrupo.

Reunião do Eurogrupo

Ministra das Finanças discute apoio a famílias e empresas em Bruxelas

Henrique DE BURGO

Durante a reunião do Eurogrupo, os ministros das finanças vão discutir as medidas tomadas a nível nacional para apoiar as famílias e as empresas face ao nível ainda elevado dos preços da energia.



Entre outros temas, os governantes vão fazer o balanço da situação na Croácia após sua entrada na zona do euro no início do ano e fazer um balanço do projeto do euro digital.

Já na reunião do conselho ECOFIN, os ministros trocarão pontos de vista sobre as consequências económicas e financeiras da guerra da Rússia contra a Ucrânia.

À margem destes encontros, Yuriko Backes vai ter encontros bilaterais com vários dos seus homólogos.

