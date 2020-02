Governo luxemburguês garante que as empresas não podem obrigar os trabalhadores que estão de quarentena a declararem férias.

Ministra da Saúde. "Vamos cruzar os dedos" para que não surja nenhum caso de coronavírus no Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS

"Vamos cruzar os dedos" para que não surja nenhum caso de contaminação com o Coronavírus no Luxemburgo. A ministra da Saúde, Paulette Leners, assegurou, esta tarde, que é completamente "aleatório" o surgimento ou não do Covid-19 no país. "Vemos que o vírus se aproxima e, por isso, hoje testámos o sistema de urgência e verificámos que tudo estava operacional", afirmou. Mas para já não há qualquer caso da doença confirmado no país, garante a ministra da Saúde. As análises aos dois luxemburgueses suspeitos de terem contraído a doença deram negativas e eles já estão em suas casas. Quanto aos 16 turistas luxemburgueses que regressaram do Tenerife estão em quarentena em suas casas. Os restantes 14 que estão de férias na ilha espanhola vão ficar de quarentena no hotel.

Para já, não vai ser criada qualquer sistema de controle no aeroporto do Luxemburgo. Mesmo para os passageiros que provenham de países em que já existem casos de contaminados, como a Itália, onde já morreram 12 pessoas.

O governo recomenda à população que siga as recomendações emitidas pelas autoridades para evitar a chegada do vírus. "Temos um plano de emergência, em que seguimos 24 horas por dia a situação nos restantes países. Já verificámos o stock de máscaras e medicamentos disponíveis no Luxemburgo", acrescenta a governante.

A ministra da Saúde clarificou ainda "que as empresas não podem obrigar os trabalhadores a declararem férias no caso de estarem em quarentena". Recorde-se que algumas empresas luxemburguesas estavam a recorrer a esta prática.

Todos os cidadãos que estiveram em países onde existem casos confirmados serão que ser examinados pelas autoridades sanitárias para poderem ter um certificado médico que comprove que não estão contaminados.

Para já não vão ser tomadas medidas nas escolas públicas. Recorde-se que há três casos de escolas privadas que pediram aos alunos e funcionários que estiveram em zonas contaminadas para faltarem durante 14 dias.