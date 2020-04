Foi a própria Paulette Lenert quem contou numa entrevista. A governante apoia o uso de máscaras caseiras nas saídas à rua da população. Mas alerta que continuam a ser necessárias outras medidas de proteção. As máscaras cirúrgicas têm de ser para os profissionais de saúde.

Ministra da Saúde usa máscara de proteção nas reuniões de trabalho

Paula SANTOS FERREIRA Foi a própria Paulette Lenert quem contou numa entrevista. A governante apoia o uso de máscaras caseiras nas saídas à rua da população. Mas alerta que continuam a ser necessárias outras medidas de proteção. As máscaras cirúrgicas têm de ser para os profissionais de saúde.

"Eu não as uso [máscaras de proteção] todos os dias. Mas não é possível fazer tudo por teleconferência, por isso uso-a no meu local de trabalho: somos muitos na célula de crise e mesmo que tentemos manter-nos separados nas reuniões, não podemos evitar a interação”, declarou a ministra da Saúde, Paulette Lenert numa entrevista à Paperjam.



O governo tem recebido críticas, nomeadamente do CSV, sobre a sua posição ambígua quanto ao uso das máscaras de proteção pela população do Grão-Ducado. Paulette Lenert respondeu à polémica na sexta-feira. "A nossa posição seguiu as directrizes da OMS, quer para a protecção do sector da saúde, quer para as máscaras feitas em casa".

Governo "clarifica" e continua a recomendar uso de máscara Criticada pelo CSV, a ministra da Saúde esclarece que o Luxemburgo adapta as estratégias de proteção da população com base nas orientações da Organização Mundial da Saúde. Em poucas semanas, distribuiu cerca de 192 mil máscaras só nos serviços públicos.

Máscaras feitas em casa

Em entrevista à edição francesa do Wort, a ministra também disse apoiar o uso deste material de proteção pelo público, voltando a referir-se às máscaras feitas em casa, ou ao uso de lenços ou outros acessórios no rosto, como proteção contra o novo coronavírus.

“Apoiamos as máscaras cosidas ou feitas em casa. Isto não é o equivalente a uma máscara cirúrgica ou a uma máscara profissional. Não irá filtrar o vírus. Alguém que está doente, se usar algo sobre a boca ou nariz, seja um lenço ou uma máscara, menos gotas sairão”, frisou a ministra da Saúde na entrevista ao Wort.

Contudo, a governante alertou: "Mas não se pode criar uma falsa sensação de segurança. A máscara feita em casa deve ser concebida como mais um apoio” às medidas de proteção. A lavagem das mãos com sabão frequentemente ou o uso de gel desinfetante continuam a ser, para os especialistas, os métodos mais aconselhados para evitar a contaminação pelo vírus. E há que continuar a manter as distâncias sociais em público.

Prioridade para os profissionais de saúde

As máscaras confecionadas em casa, feitas em tecido devem cobrir a boca e o nariz para evitar ser contaminado pelo vírus. São uma opção, numa altura em que stock nacional de máscaras cirúrgicas é reservado, sobretudo, a quem está na primeira linha de combate à covid-19, nos hospitais e centros de saúde.



Voluntários confecionaram milhares de máscaras caseiras no Luxemburgo Cerca de 450 voluntários responderam ao pedido do governo para a confeção de máscaras em tecido. A onda de solidariedade resultou na confeção de entre 6000 e 8000 máscaras.

O uso das máscaras profissionais pelos médicos, enfermeiros e os profissionais que lidam diretamente com doentes infetados continua a ser a prioridade para o governo do Luxemburgo. E mesmo para eles são suficientes?, questionou o Wort.

"No início, havia uma verdadeira ansiedade em relação a isto. Mas agora temos algumas pistas que nos permitem ser optimistas. Uma grande entrega chegou esta semana em três cargueiros com toneladas de material. Portanto, estamos no verde para o sector da saúde e dos cuidados, pelo menos durante as próximas semanas. E estamos à espera de mais entregas”, explicou Paulette Lenert.



“Estamos a adaptar a comunicação sobre as máscaras em função da disponibilidade de stocks, de modo a não criar falsas expectativas”, justificou a ministra da Saúde. Paulette Lenert deixou claro que no dia em que houver máscaras profissionais em grande quantidade no país “podemos promover mais o uso da máscara”.

