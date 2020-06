Os números de novas infeções pela covid-19 têm aumentado nos últimos dias, sendo que entre sexta-feira e domingo houve 91 novas infeções no Luxemburgo. Segundo a ministra da Saúde, em entrevista à RTL, os dados apontam para uma nova vaga de infeções.

Ministra da Saúde. “Tudo aponta para uma nova vaga de infeções”

Paulette Lenert acrescenta, no entanto, que é preciso esperar antes de tirar conclusões definitivas, já que um elevado número de infeções resultou de uma festa privada em em meados do mês de junho.

Mesmo assim, a ministra frisa que tudo aponta para uma nova vaga, uma vez que durante o fim de semanas surgiram casos que nada têm a ver com aquela festa e que não estão ligados entre si.

Uma situação que deixa Paulette Lenert preocupada e que a ministra quer ver clarificada até quarta-feira.Segundo a governante, as pessoas “comportaram-se” melhor quando as coisas eram proibidas.

Agora que se apela à responsabilidade de cada um e que as medidas passaram a ser recomendações, os números de novas infeções estão a aumentar. A ministra acrescenta que as contaminações têm acontecido sobretudo nas festas de aniversário ou de família.

Daí Paulette Lenert pedir à população que respeite as recomendações do Governo, e que memorize ou aponte os nomes das pessoas com quem houve contacto, para que seja mais fácil, em caso de contágio, determinar quais as pessoas potencialmente infetadas.

Relativamente aos testes de diagnóstico em larga escala, que visam testar toda a população do Luxemburgo, a ministra informa que foram enviados 560.000 convites e que para já 100.000 pessoas fizeram o teste, o que representa cerca de 20%.



