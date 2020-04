Ministra da Saúde. "Se houver uma segunda vaga temos que estar preparados"

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, e o diretor-geral de saúde, Alain Schmit, apresentaram em conferência de imprensa as modalidades de retoma do sistema médico e médico - dentário.

Madalena QUEIRÓS A ministra da Saúde, Paulette Lenert, e o diretor-geral de saúde, Alain Schmit, apresentaram em conferência de imprensa as modalidades de retoma do sistema médico e médico - dentário.

O sistema hospitalar e médico começa a regressar à normalidade, mas a ministra da Saúde afirma que "se houver uma segunda vaga, temos que estar preparados para responder". Paulette Lenert afirmou que "muita coisa mudou desde 16 de março". "Tínhamos que reagir em muito pouco tempo e criar o ambiente adequado para fazer face ao vírus", afirmou numa videoconferência realizada, esta tarde.

Mas hoje a "situação normalizou-se nos hospitais, o que revela que as medidas tomadas foram eficazes", afirmou a governante. "Eram medidas de urgência para que o sistema se organizasse de forma diferente, o que teve um custo", acrescentou. Depois de dialogar com as pessoas no terreno "decidimos passar à fase seguinte", sublinhou a ministra.

"Há pequenas mudanças, porque vamos ter sempre os Centros de Cuidados Avançados para receber os pacientes com covid-19", acrescentou.

A ministra da Saúde sublinhou que se "deve continuar a utilizar o sistema de teleconsulta que funcionou muito bem". E nos hospitais "haverá sempre fileiras Covid-19". As "medidas de higiene vão continuar a ser aplicadas", sublinhou. No gabinete médico "faremos um primeiro controle para ver se o paciente tem a covid-19".

A "sala de espera terá que ser diferente, porque terá que ser desinfetada regularmente". "As atividades normais vão ser retomadas. Os horários serão adaptados para funcionar das 10:00 às 18:00."

Quanto aos médicos -dentistas, que estão mais expostos ao vírus "será preciso muito material e poderão ir buscar esse material". Nos hospitais haverá duas fileiras separadas, por isso "não se deve ter medo de ir aos hospitais, porque há espaços dedicados aos pacientes com covid-19", sublinhou.

