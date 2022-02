Numa entrevista à RTL, a Ministra da Saúde refere que o ritmo de novos vacinados tem estado a recuar no país, e que a proposta legislativa da vacinação obrigatória já está a ser preparada.

Ministra da Saúde: "Objetivo continua a ser o de pressionar as pessoas a vacinarem-se"

Susy MARTINS

"Mesmo com o aligeiramento das medidas anti-covid, o objetivo continua a ser o de pressionar as pessoas a vacinarem-se". A declaração é da ministra da Saúde, Paulette Lenert, esta segunda-feira, à RTL.

Lenert reconhece que se chegou a um patamar no país em que quem não está vacinado não mostra vontade de o fazer, apesar das medidas restritivas, e os números de quem adere à vacina têm estado a recuar. Pelo que a hipótese da vacinação obrigatória continua a estar em cima da mesa do Executivo, já que não se pode prever com certezas que a situação continue estável no outono, argumenta a ministra.

O Governo está a preparar o texto legislativo para a obrigação vacinal que poderá entrar em vigor já no próximo outono. Segundo a proposta, o país deverá introduzir a vacinação obrigatória para as pessoas com mais de 50 anos. Apesar da situação atual estável, a governante lembra que subsiste o risco de uma nova vaga, como tem acontecido nos últimos dois anos.

Por agora a situação encontra-se estável nos hospitais, apesar do recente aumento de novos casos em quase toda a Europa. Na semana passada, o primeiro-ministro e a ministra da Saúde anunciaram um alívio das medidas, sobretudo no setor da Horeca. Assim o sistema 2G+, que exigia teste negativo mesmo aos vacinados há mais de seis meses, deixa de existir regressando o regime 3G (vacinado, recuperado ou testado).





