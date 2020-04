Ministra da Saúde não descarta uma segunda vaga de contaminações

A primeira fase de desconfinamento foi lançada a 20 de abril, com a abertura dos estaleiros na construção civil

A primeira fase de desconfinamento foi lançada a 20 de abril, com a abertura dos estaleiros na construção civil

“As medidas de confinamento refletem-se na curva das novas infeções, que têm baixado nos últimos dias”. Uma declaração da ministra da Saúde, Paulette Lenert, esta manhã frente à Comissão de Saúde do Parlamento.

A ministra aproveitou esta videoconferência para fazer o ponto da situação sobre a gestão da crise da covid-19 com os deputados. Segundo a ministra da Saúde, a situação nos hospitais também está menos tensa, uma vez que há cada vez menos pessoas nos serviços de reanimação.

No entanto, acrescenta que a situação ainda está longe da normalidade e que ainda vai haver muito trabalho nos meses que vêm.

A primeira fase de desconfinamento foi lançada a 20 de abril, com a abertura dos estaleiros na construção civil. Só depois de avaliar o impacto sobre a propagação do vírus nessa fase, é que vão ser tiradas as conclusões para lançar as fases seguintes.

A ministra da Saúde acrescenta que não se pode excluir uma “segunda vaga” de contaminações, sublinhando, no entanto, que o confinamento das pessoas não pode durar indefinidamente.

Segundo Paulette Lenert, é preciso aprender a viver com o vírus, respeitando os gestos essenciais para limitar a propagação.



