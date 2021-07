Luxemburgo vai aplicar o cruzamento de vacinas e administrar terceiras doses do fármaco contra a covid-19, anunciou esta quinta-feira o Executivo grão-ducal.

Mesmo com vacinação completa há risco de contaminação, diz Paulette Lenert

Susy MARTINS Luxemburgo vai aplicar o cruzamento de vacinas e administrar terceiras doses do fármaco contra a covid-19, anunciou esta quinta-feira o Executivo grão-ducal.

"O risco de contrair covid-19 após ter sido é vacinado é pequeno, mas existe". A afirmação foi proferida esta tarde pela ministra da Saúde na conferência de imprensa sobre a nova 'lei covid' que vai vigorar entre 16 de julho e 14 de setembro.

Segundo os dados divulgados por Lenert, 1.915 pessoas contraíram o SARS-CoV-2 após a toma da primeira dose, enquanto 433 pessoas ficaram infetadas mesmo após a segunda dose. Destas, cerca de 298 contraíram covid-19 14 dias após a segunda toma.

Uma das pessoas infetadas foi, aliás, o próprio primeiro-ministro, Xavier Bettel, que contraiu covid-19 mesmo após a toma da primeira dose da vacina. Bettel esteve hospitalizado por vários dias e teve alta hospitalar esta quinta-feira.

Lenert reiterou a importância de respeitar as medidas de segurança, como o distanciamento físico ou o uso de máscara, mesmo para quem já tem a vacinação completa.

Na conferência conjunta com Dan Kersch, o vice primeiro-ministro, esta tarde a ministra acrescentou que o Luxemburgo vai aplicar o cruzamento de vacinas e administrar terceiras doses do fármaco contra a covid-19. A ministra da Saúde, Paulette Lenert, explicou que as pessoas com menos de 50 anos que receberam uma primeira dose da AstraZeneca poderão agora receber uma segunda dose da Pfizer ou Moderna, mesmo enquanto aguardam o parecer final da Agência Europeia do Medicamento (EMA, em inglês).

O Conselho Superior das Doenças Infecciosas do Luxemburgo já tinha dado o aval positivo quanto à combinação de duas vacinas covid-19 de marcas diferentes. Vários países da União Europeia já permitem, aliás, a combinação de vacinas de marcas diferentes, argumentando que o fármaco da AstraZeneca se torna mais eficaz, quando combinado com o fármaco da Pfizer ou a Moderna.



A partir de meados de agosto, os médicos de família também vão poder administrar vacinas, informou ainda a ministra.

Reuniões com mais de 10 pessoas em casa apenas com 'CovidCheck' Governo decidiu não introduzir medidas mais restritivas contra a pandemia, mas há ligeiras alterações. Cruzamento de vacinas e terceiras doses também vão ser possíveis. Nova lei vai vigorar entre 16 de julho e 14 de setembro.

Na conferência sobre a nova 'lei covid' que vai vigorar entre 16 de julho e 14 de setembro, o Governo informou que não vai introduzir medidas mais restritivas contra a pandemia, mas há uma "harmonização" das regras nos ajuntamentos públicos, como por exemplo no setor da Horeca, e privados.





