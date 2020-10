Garantia foi dada pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, numa resposta parlamentar.

Ministra da Saúde. "Há reservas de sangue suficientes no Luxemburgo"

Numa resposta parlamentar à deputada do CSV, Martine Hansen, a ministra da Saúde garantiu que "não há escassez de reservas de sangue no Luxemburgo".



A gestão do fornecimento de sangue no Luxemburgo é da responsabilidade do Centro de Sangue da Cruz Vermelha. No final das férias de verão, a Cruz Vermelha Luxemburguesa lançou um apelo à doação devido à diminuição das reservas.

Com o regresso das férias e do trabalho, o centro tem registado mais doações , sendo que as reservas estão asseguradas, assegurou Lenert na resposta a Hansen. A Cruz Vermelha faz campanhas regulares para encorajar a população - e os jovens, em particular - a doar sangue, acrescentou a ministra.





