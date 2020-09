A governante garantiu, por outro lado, que o Governo irá criar uma reserva de testes rápidos logo que um dispositivo fiável chegue ao mercado.

Ministra da Saúde espera vacina no final deste ano ou início do próximo

Em entrevista à RTL, esta segunda-feira, Paulette Lenert mostrou-se otimista e adiantou que a estratégia nacional de vacinação será desenvolvida por um grupo de trabalho. A governante garantiu, por outro lado, que o Governo irá criar uma reserva de testes rápidos logo que um dispositivo fiável chegue ao mercado.

Em relação a uma eventual nova vaga de infeções, Lenert considera que a situação será muito diferente, já que as pessoas estão informadas sobre a doença e já compreenderam que é necessário respeitar as medidas restritivas para conter a pandemia.

Possível terceira vaga a partir de setembro De acordo com a "Task Force" do Research Luxembourg, pode haver uma nova vaga epidemia de coronavírus no outono.

Algo que, segundo a ministra, se reflete nos mais recentes números das novas infeções. Olhando para os últimos meses, Lenert disse que o ‘lockdown’ fez sentido, mas frisou que o cenário não se pode repetir.

A governante sublinhou também que a decisão do Governo de apostar no ‘rastreio analógico’ está a funcionar, acrescentando que, neste momento, a maioria dos casos é importada do estrangeiro, no regresso após as férias de verão. Isto é, as festas de família deixaram de ser a principal origem das novas infeções.

As autoridades antecipam um novo pico no outono, não só porque as pessoas “estão mais ativas e juntam-se mais”, mas também porque esse período coincide com o da gripe sazonal.Sobre o facto de os testes positivos dos transfronteiriços já não serem incluídos nas estatísticas do ministério, Paulette Lenert considera que isso não interfere com a estratégia nacional de rastreio, já que aqueles trabalhadores continuam a ser testados.



