Ministra da Saúde discutiu prevenção e tráfico de drogas em Lisboa

A ministra luxemburguesa da Saúde esteve em visita de trabalho a Lisboa, no início da semana. Lydia Mutsch esteve reunida com o seu homólogo português, Adalberto Campos Fernandes, com quem abordou a prevenção a "fenómenos ligados aos abusos e ao tráfico de drogas ilícitas".

Além da prevenção à dependência de drogas ilícitas, a visita de Lydia Mutsch teve também como objetivo conhecer a legislação e as políticas de Portugal na luta contra a dependência do álcool e os jogos de azar, e os dados epidemiológicos mais recentes.

"Esta visita permitiu identificar um bom número de boas práticas e estou certa que o Luxemburgo saberá tirar conclusões construtivas das experiências portuguesas", disse Lydia Mutsch em comunicado.



Os dois governantes discutiram ainda a atual situação do uso da canábis para fins medicinais, depois de o Parlamento luxemburguês ter aprovado recentemente o projeto de lei que legaliza o uso da planta apenas para fins medicinais e não recreativos. O objetivo é que a substância seja usada para aliviar o sofrimento de pacientes atingidos por patologias como cancro, esclerose, doenças neurodegenerativas ou doenças crónicas dolorosas.

Foto: SNS

A ministra visitou o centro de tratamento de Taipas, o serviço de Intervenção nos comportamentos aditivos e nas dependências (SICAD), a comissão de dissuasão da toxicodependência (CDT) e o Instituto de Medicina Legal.

Já nas instalações do Observatório Europeu das Drogas e das Toxicodependência, Lydia Mutsch anunciou que o Luxemburgo vai participar no próximo inquérito europeu sobre toxicodependências.

A delegação luxemburguesa, encabeçada por Lydia Mutsch, incluiu o Coordenador da área das Dependências, Alain Origer, o Diretor-Geral da Saúde, Jean-Claude Schmit, e o Diretor-Geral Adjunto da Saúde, Xavier Poos, entre outros responsáveis.



Participam nas atividades, também, o Embaixador do Luxemburgo em Lisboa, Jean-Jacques Welfring, e o Diretor-Geral do SICAD – Serviço de Intervenção os Comportamentos Aditivos e Dependências, João Goulão.