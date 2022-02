Paulette Lenert frisou que o mais importante é promover a “utilização correta da máscara”, seja ela qual for.

Covid-19

Ministra da Saúde contra uso obrigatório de máscaras FFP2

Maria MONTEIRO Paulette Lenert reconheceu, esta terça-feira, as vantagens deste tipo de proteção em certos contextos, mas frisou que o mais importante é promover a “utilização correta da máscara”, seja ela qual for.

Em resposta a uma questão colocada por Gusty Graas, deputado do DP, na sessão parlamentar desta segunda-feira, a governante referiu que "os argumentos para generalizar a utilização da máscara FFP2 são insuficientes, no que toca ao equilíbrio entre vantagens e desvantagens, por comparação com as máscaras cirúrgicas", lê-se no comunicado oficial do governo luxemburguês.

Apoiando-se em estudos do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, a ministra da Saúde observou que, ao contrário do que acontece do ponto de vista experimental, em que as máscaras FFP2 aparentam ser mais eficazes para reduzir a disseminação de partículas do vírus, "na população em geral há poucas ou nenhumas provas científicas de que são mais eficazes do que as cirúrgicas no controlo da transmissão da covid-19".

Lenert lembrou, por outro lado, que "o uso correto da máscara por longos períodos de tempo pode ser difícil", argumentando que tem sido "relatado um maior desconforto entre os profissionais de saúde em relação às máscaras FFP2". O recurso a este tipo de proteção pode ser igualmente desafiante para "crianças, idosos, pessoas com insuficiência respiratória e pessoas com deficiência cognitiva".



Uso de FFP2 em casos específicos

Não obstante, as máscaras FFP2 "são recomendadas pela Direção de Saúde nos casos em que o benefício de as usar é significativo e está demonstrado", como profissionais de saúde, pessoas vulneráveis e seus contactos próximos, contactos de risco e cuidadores de indivíduos que estejam positivos.

Para Paulette Lenert, a verdadeira arma de combate ao vírus é a “utilização correta da máscara”, de forma a cobrir devidamente o queixo e o nariz.

Com o surgimento da variante Omicron, cujo nível de transmissão é muito maior que as anteriores, as máscaras FFP2 tornaram-se obrigatórias em países como a Áustria, por exemplo, onde são exigidas não só em espaços fechados ou em transportes públicos, mas também ao ar livre, se não for possível cumprir o distanciamento social.

