Paulette Lenert acrescentou ainda que o Governo vai avaliar no domingo a situação, e decidir que medidas tomar para limitar a propagação do novo coronavírus no Grão-Ducado.

Ministra da Saúde confirma “segunda vaga” no Luxemburgo

Susy MARTINS Paulette Lenert acrescentou ainda que o Governo vai avaliar no domingo a situação, e decidir que medidas tomar para limitar a propagação do novo coronavírus no Grão-Ducado.

“Estamos a viver uma segunda vaga de contaminações”, foi a confirmação da ministra da Saúde, Paulette Lenert, esta quinta-feira logo após a divulgação dos novos casos de covid-19, que nesse dia atingiram os 163 casos. Até agora a ministra tinha evitado falar de “segunda vaga”.

Numa entrevista à RTL, a ministra da Saúde afirmou que ainda não é possível definir a gravidade desta segunda vaga, mas sublinhou que o aumento de novos casos não se deve a um dia especifico em que houve uma grande festa privada, uma vez que o número de novos casos, aumenta gradualmente.

Paulette Lenert acrescentou ainda que o Governo vai avaliar no domingo a situação, e decidir que medidas tomar para limitar a propagação do novo coronavírus no Grão-Ducado.

A ministra da Saúde acrescenta que os novos contágios não são o resultado de grandes festas, mas mais de pequenas festas entre familia, amigos ou entre colegas de trabalho.

Para Paulette Lenert o ministério da Saúde precisa de mais um dia para definir melhor onde se situa o maior risco e assim decidir se é preciso implemantar medidas mais restritivas.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.