Ministra da Saúde apresenta hoje o primeiro ‘Flash-Covid’

Diana ALVES É um documento mensal que irá detalhar os vários aspetos da crise sanitária no Luxemburgo. Os pormenores serão divulgados às 14h30.

O Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Estatística (STATEC) apresentam hoje um novo documento sobre a pandemia do novo coronavírus no Luxemburgo.

Chama-se ‘Flash-Covid’ e o objetivo é detalhar as diferentes temáticas da crise sanitária”. O documento será publicado mensalmente.

A apresentação do primeiro ‘Flash-Covid’ acontece no âmbito de uma conferência de imprensa, marcada para as 14h30, que vai juntar a ministra da Saúde, Paulette Lenert, o diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, e o diretor do STATEC, Serge Alegrezza.

A evolução das novas infeções por covid-19 ao longo da semana de 29 de junho a 5 de julho será outro dos temas em destaque na conferência desta sexta-feira, de acordo com a informação divulgada pelo Ministério da Saúde.

A próxima ‘retrospetiva da semana’, no que toca à situação pandémica, realiza-se a 15 de julho.

