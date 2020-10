Quem não respeitar as regras deverá pagar uma multa que, no mínimo, será de cem euros. Governo cria "camas de reserva sanitária" nos hospitais.

Ministra da Saúde anuncia que as multas mínimas passam a 100 euros

O Governo aumenta as multas para quem não respeitar as novas restrições anunciadas para controlar a epidemia da covid-19. A multa mínima passa de 25 para 100 euros, anunciou hoje a ministra da Saúde, Paulette Lenert. Outra das novas medidas prevê que "nas grandes superfíces comerciais se imponha o limite de um cliente por cada 10 m2", acrescentou a governante. Foi ainda anunciada a decisão de criar "uma nova categoria de camas suplementares de crise" nos hospitais. "Durante 12 meses passaremos a ter camas de reserva sanitária" nos hospitais com um financiamento adicional, acrescentou a ministra numa conferência de imprensa realizada ao início da noite desta segunda-feira.

Segundo os últimos dados do Ministério da Saúde, há 195 novos casos positivos de coronavírus no Grão-Ducado, tendo sido efetuados 1.903 testes nas últimas 24 horas.

Com mais duas vítimas mortais a lamentar, o número total de mortes aumentou para 147, desde o início da pandemia.





