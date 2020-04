Os parlamentares propuseram que as vítimas fossem alojadas em hotéis durante esta crise pandémica.

Ministra da Justiça receia que violência doméstica não está a ser denunciada

Susy MARTINS

A ministra da Justiça, Sam Tanson, está preocupada com a violência doméstica em tempos de confinamento em casa, temendo que os casos agressões ou de abusos sobre menores não estejam a ser denunciados nesta altura.



A preocupação foi manifestada aos deputados da comissão parlamentar da Justiça, que se reuniu esta sexta-feira. Os parlamentares propuseram que as vítimas fossem alojadas em hotéis durante esta crise pandémica. Mas a ministra Tanson garante que o problema não está no realojamento das vítimas mas sim na falta de denúncia das mesmas. Vítimas e agressores de violência doméstica encontram-se confinados em casa. Uma situação que levou recentemente a ministra da Justiça a esclarecer que todo o alegado agressor de violência doméstica será expulso do seu domicílio, tal como estipula a lei, mesmo durante o estado de emergência.

Neste caso, as recém criadas normas anti-despejos de habitações ou de espaços comerciais decretadas pelo governo não se aplicam. Prevalece assim a lei sobre a violência doméstica que dita o afastamento do alegado agressor do domicílio durante 14 dias. Uma medida imediata que é aplicada desde que a polícia é chamada a casa onde decorreu a agressão e que visa proteger as vítimas.

