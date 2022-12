Em entrevista ao Contacto a ministra da Justiça, Sam Tanson, considera que "os números relativos à deliquência juvenil são constantes". Mas acrescenta: "estamos muito atentos aos fenómenos da criminalidade".

Ministra da Justiça: "Não devemos tolerar a violência"

Como qualificaria a delinquência juvenil no Luxemburgo?

Acredito que a delinquência juvenil existe e que nós, enquanto sociedade, devemos dar respostas a esta delinquência. No que diz respeito aos números, tivemos recentemente uma discussão na Câmara dos Deputados, e os representantes do Ministério Público presentes disseram-nos que os números relativos à delinquência juvenil eram constantes. Agora, é verdade que recentemente tivemos uma série de acontecimentos dignos de notícia que nos afetaram a todos como sociedade. Assim que os jovens se envolvem e se tornam vítimas da criminalidade, estamos muito atentos e isto é algo que nos preocupa. Mas temos de distinguir entre a sensação de que há mais infrações de um certo tipo e a realidade que nos mostra que os números são estáveis. Isto não nos impede de levarmos muito a sério os factos que nos foram relatados nos últimos meses.

Nos últimos meses, tomámos conhecimento de alguns casos em que foram difundidos vídeos mostrando assédio e violência entre os jovens. Como é que comenta estes vídeos?

Isto é algo que eu considero muito sério. Por um lado, a própria violência, que é levada a cabo pelos jovens e sofrida pelos jovens. Por outro lado, a multiplicação destes atos, transmitidos pela comunicação digital. O facto de estas imagens serem reutilizadas amplifica o que é sofrido pela vítima e pode gerar o fenómeno que as pessoas podem imitar e fazer a mesma coisa. Isto é muito grave, a vários níveis.

Mencionou que não houve aumento da violência, mas o ADR diz que há um aumento da violência. Como comenta esta afirmação?

Não é o ADR que determina os números. Mas só posso citar os números que o representante do Ministério Público, responsável pelas questões da juventude, mencionou perante a Comissão, na Câmara dos Deputados.

A violência tornou-se o problema número um nas escolas luxemburguesas", adverte a psicóloga Catherine Verdier. O que pensa desta declaração?

Não sou o responsável pelas escolas. Não posso dizer qual é o principal problema nas escolas, mas posso dizer que a violência nas escolas, e a violência em geral, é algo que nós, como sociedade, não devemos tolerar. E temos de fazer tudo para o evitar. É por isso que o Ministério da Educação, a Polícia e a Justiça estão a trabalhar em conjunto para ter, por um lado, sistemas de prevenção, mas também como reagir a atos de violência e também para sensibilizar para a necessidade de os denunciar. Para que não voltem a acontecer.

Não acha que a situação é grave com o ressurgimento de seis bandos que operam no Luxemburgo?

Não tenho números precisos sobre os gangs existentes. Mas esta noção de gangue deve ser posta em perspetiva. Há casos que ocorrem e as autoridades judiciais e a polícia levam-nos muito a sério. E fazem tudo o que podem para garantir que as pessoas envolvidas sejam responsabilizadas pelos seus atos. Também temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que as pessoas vítimas destes actos se sintam seguras e possam seguir em frente com as suas vidas.

Há relatos de jovens a serem roubados e agredidos depois de saírem da escola e a caminho de casa. A situação está no seu limite e os pais estão a enviar os seus filhos para o estrangeiro, especialmente os pais portugueses que enviam os seus filhos para Portugal devido à violência e ameaças às crianças. Tenciona fazer alguma coisa em relação a estes casos?

Compreendo sempre que quer proteger o seu filho e tirá-los de uma situação que pode ser tóxica. Por vezes, mesmo que não haja violência física, em casos de mobbing, uma família decide tirar uma criança de uma escola e eu compreendo isso. Se a disputa entre os jovens não puder ser resolvida, o que não deve, a tragédia é muitas vezes que a vítima tem de sair. Eu compreendo as famílias. Mas penso que o importante é encontrar soluções dentro da escola ou do bairro antes de tomar tal decisão de tirar uma criança do seu contexto habitual, o que tem um enorme impacto sobre a criança e a vida familiar. Posso compreender isso, mas devemos tentar fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar que a vítima seja sujeita a esta sanção de ter de mudar de contexto. Mas eu conheço crianças que querem mudar o contexto, para começar de novo. Temos sempre de olhar para o que é do melhor interesse da criança e qual é a melhor solução para a criança em questão.

Segundo as autoridades, citando a RTL, há 2.200 denúncias por ano. O que pensa destes números?

De facto, os números de que falámos nesta Comissão na Câmara dos Deputados, devem saber que neste momento a Lei de Proteção da Juventude regula os casos de crianças que necessitam de proteção e de crianças que cometeram um crime da mesma forma. No que diz respeito aos alertas, a maioria deles diz respeito a situações de proteção. Os alertas para infrações não predominam. Em geral, é necessário colocar os números em contexto. Mostram que os diferentes atores que estão em contacto com os jovens estão cada vez mais conscientes de denunciar situações problemáticas: tanto os jovens que necessitam de proteção como os que são autores de delitos criminais. Mas é tudo a mesma coisa, são todos os mesmos tipos de relatórios neste momento, qualquer que seja a natureza do ato.

Fernand Kartheiser disse que a futura legislação sobre protecção infantil, tal como actualmente planeada, corre o risco de piorar ainda mais a situação. Acha que existe tal risco?

Não. Caso contrário não estaríamos a fazer esta proposta. Estou um pouco surpreendido com esta ligação entre a situação atual e a lei proposta, porque a situação que temos hoje está a acontecer ao abrigo da lei atual. Por conseguinte, não é a lei futura que pode causar a situação atual. O que pretendemos fazer com o projeto de lei que está no processo legislativo é ter uma separação clara entre o procedimento de proteção, por um lado, e o procedimento que se aplica às infrações penais, por outro. Estes são dois procedimentos diferentes para que os jovens que cometem uma infração saibam muito bem quais são os seus direitos, obrigações e deveres. Porque é que isto é importante? Atualmente, um jovem que comete uma infração pode ser colocado na UNISEC, a prisão juvenil. Esta medida é determinada por um período máximo de três meses, renovável. No final dos três meses, o jovem pode ter a sua situação reavaliada para ver se pode permanecer na UNISEC ou ser libertado.

Os adultos, quando cometem uma infração, têm a sua sentença determinada por um juiz, sabendo exatamente qual será a sentença que irão receber. Para os jovens, não é este o caso neste momento. Isto não significa que deixará de haver uma penalização. Haverá uma série de sanções: a ênfase será colocada em medidas de diversão, tais como o serviço comunitário, para tornar os jovens mais responsáveis. Mas haverá ainda possíveis penas de prisão por crimes e delitos para os quais o Código Penal prevê penas de prisão de 3 anos ou mais. Há também a componente de proteção, na qual o menor tem de deixar a sua família devido a disfunções graves, tais como a violência doméstica. O procedimento será sempre civil com um ator que é o Gabinete Nacional para as Crianças, que terá um papel predominante neste procedimento. Depois, um terceiro texto muito importante é o das vítimas ou testemunhas de uma infração, que devem ser protegidas para evitar que se repitam o fenómeno de que foram vítimas. Para que a vítima menor de um determinado ato, que sofreu algo muito grave, possamos facilitar-lhes a situação na sua situação. Não posso, evidentemente, concordar com esta declaração.

Globalmente, o Statec relata que o número de pessoas que dizem ter experimentado violência física e sexual aumentou. "Observamos que na violência física e na violência sexual, os números aumentaram, o que não significa que haja um aumento da violência porque se trata de dados subjectivos, em resposta a um inquérito". Como é que comenta estes números?

Conheço os números. E estes números flutuam de acordo com as infracções: existem algumas infrações que diminuem, outras que aumentam. É claro que levamos estes números muito a sério. E também levamos muito a sério o sentimento de insegurança das pessoas. Mesmo que nem sempre se relacione com uma situação real, ter medo é algo que tem de ser levado muito a sério. Mas todos os políticos devem levá-lo a sério. Não devemos reforçar este sentimento de insegurança, assustando as pessoas. Mas, por outro lado, temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para afastar esse medo das pessoas. Podemos fazê-lo de várias maneiras: reforçando o quadro legal ou colocando mais pessoas no terreno, como faz o Ministério da Segurança Interna, recrutando massivamente agentes da polícia, ou colocando assistentes sociais no território de uma determinada comuna. Agora, quando olhamos para os números, dependendo das infrações, há variações para cima em alguns casos, para baixo noutros. Por exemplo, em 2020, um ano Covid, houve uma série de delitos que foram cometidos, mas isso também não conta a história toda, porque esse ano foi um ano Covid com muitas restrições. Os números são importantes para nos dizer onde estamos, mas podem variar consideravelmente de ano para ano.

O que também observámos, o que é positivo, é que as vítimas estão mais inclinadas a dizer e relatar quando são vítimas de violência psicológica, por exemplo. Mas também as mulheres que são vítimas de violência doméstica, ou violência sexual, denunciam-na, o que é positivo.

Os números mostram claramente que, dependendo da infracção, há variações de um ano para o outro.

O que pretende é tranquilizar a população de que não há um aumento global da violência?

Não há um aumento global da violência, nem um aumento dos números da criminalidade juvenil, mas como sociedade temos todos de estar vigilantes, como pais, para cuidar dos nossos filhos, se houver um problema, e saber o que é. E se forem vítimas, devem denunciá-lo, falar com o funcionário da escola e tentar ajudar a criança. Isto não deveria acontecer. Mas como políticos e como sociedade, temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar que isso volte a acontecer.

