Ministra da Justiça espanhola deseja melhoras a Félix Braz

Félix Braz continua em estado "grave".

A ministra da Justiça espanhola, Dolores Delgado García, usou a rede social Twitter para desejar as melhoras ao seu homólogo luxemburguês, Félix Braz, internado nos cuidados intensivos há duas semanas na sequência de problemas cardíacos.

“Sigo com interesse a evolução do estado de saúde do meu homólogo luxemburguês e amigo Félix Braz. Desejo-lhe uma rápida recuperação e envio, a ele à sua família, todo o meu apoio”, escreveu a ministra espanhola naquela rede social.

Félix Braz, 53 anos, está internado na Bélgica desde o dia 22 de agosto. O vice-primeiro-ministro e ministro da Justiça estava de férias no país vizinho quando sofreu o ataque cardíaco.

De acordo com as últimas informações divulgadas pelo Governo, o estado de saúde do político luso-descendente é “grave”. Ontem foi transferido para outro hospital belga para ser submetido a mais exames médicos.

Diana Alves / Manuela Pereira