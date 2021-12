Em causa está um tweet difamatório publicado no dia de Natal pelo jornalista, conhecido por participar nos protestos contra as medidas anticovid do Governo.

Redes sociais

"Condenados à forca". Ministra da Justiça apresenta queixa contra jornalista Jean-Marie Jacoby

Redação Em causa está um tweet difamatório publicado no dia de Natal pelo jornalista, conhecido por participar nos protestos contra as medidas anticovid do Governo.

A Ministra da Justiça, Sam Tanson, apresentou queixa contra o jornalista e figura-chave nos protestos anticovid no Luxemburgo, Jean-Marie Jacoby.

Em causa, noticia a RTL, está um tweet difamatório publicado no dia de Natal por Jacoby, que escreveu que a ministra da Justiça, Sam Tanson, e o primeiro-ministro, Xavier Bettel, teriam sido "condenados à forca", se tivessem sido submetidos aos julgamentos de Nuremberga de 1947 - os julgamentos contra nazis no pós Segunda Guerra Mundial - devido à campanha de vacinação da população contra o covid-19.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Segundo a RTL, a ministra confirmou à Rádio 100.7 ter apresentado uma queixa oficial junto do Ministério Público.

Memória da Shoah condena atos violentos da manifestação de sábado A Fundação Luxemburguesa para a Memória da Shoah rejeita qualquer amálgama que tenha sido feito na manifestação de sábado, qualificando-as de "inaceitáveis2.

Esta não é a primeira vez que as medidas anticovid e os governantes que as decidem são comparados ao nazismo.

Nos protestos contra as regras sanitárias, do primeiro fim de semana de dezembro, que acabaram por se tornar violentos, vários manifestantes usaram a estrela judaica comparando as restrições sanitárias impostas aos não vacinados contra a covid-19 ao holocausto da Segunda Guerra Mundial.

Nessa altura, a Fundação para a Memória da Shoah veio a público condenar as comparações feitas ao período nazi e utilização da perseguição antissemita para fins de contestação às medidas contra a covid-19. O organismo classificou a analogia como uma forma de banalizar um período da História em que milhares de judeus foram perseguidos e mortos.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.