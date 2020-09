Ministra da Igualdade quer mais paridade no mundo do trabalho

Teletrabalho, evolução de carreira para as mulheres e os homens após uma licença parental e instrumentos para controlar a igualdade de salários são algumas das medidas previstas.

O novo programa Ações Positivas apresentado esta semana pela ministra da Igualdade entre Mulheres e Homens, Taina Bofferding, integra o teletrabalho, as evoluções de carreira para as mulheres e os homens após uma licença parental e instrumentos para controlar a igualdade de salários.

O programa Ações Positivas é uma ferramenta elaborada pelo ministério da Igualdade entre Mulheres e Homens com o objetivo de contribuir à igualdade do género no local de trabalho, acompanhando as empresas no desenvolvimento de “boas práticas”.

Este conceito existe já há mais de 20 anos, mas Taina Bofferding modernizou essa ferramenta para responder às evoluções no mercado do trabalho. Segundo a ministra “as mulheres e os homens devem de ter a possibilidade de se desenvolver profissionalmente e de forma equitativa”. Taina Bofferding acrescenta que o programa Ações Positivas acompanha as empresas na elaboração de medidas para a igualdade.

O programa dispõe de um conjunto de medidas e projetos para conseguir uma maior paridade e também igualdade salarial entre homens e mulheres nas empresas. Para além disso um dos objetivos é atuar de modo a que se criem condições para que seja cada vez mais possível conciliar a vida privada e a profissional, de modo a que haja mais condições de participação das mulheres.



