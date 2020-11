Esta quarta-feira, 25 de novembro, é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.

Ministra da Igualdade. "A luta contra a violência doméstica diz respeito a todos nós"

Esta quarta-feira, 25 de novembro, é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.

O dia 25 de novembro marca o arranque da "Semana Laranja" (Orange Week) que visa aumentar a sensibilização da violência contra as mulheres, uma iniciativa organizada pelo Conselho Nacional das Mulheres do Luxemburgo e Zonta Internacional, com o apoio financeiro do Ministério da Igualdade entre Mulheres e Homens.

A Ministra da Igualdade, Taina Bofferding, lembrou que esta é uma luta que afeta toda a gente. "A violência doméstica não é um assunto privado: a luta contra a violência doméstica diz respeito a todos nós", disse.

Bofferding recorda que, desde o início da actual crise sanitária, o Ministério para a Igualdade entre Mulheres e Homens reforçou a sua colaboração com as instituições policiais e judiciais para combater a violência doméstica.



ONU. Pandemia inflama violência contra as mulheres A nível mundial, as Nações Unidas dizem que apenas um em cada oito países tomou medidas para diminuir o impacto da pandemia nas mulheres e crianças.

Em comunicado, o ministério relembra a criação da linha de ajuda para vítimas de violência doméstica, 2060 1060, e o site de informação violence.lu. "Os supermercados afixaram este número porque é um lugar onde as vítimas provavelmente irão sem o agressor ", disse ao L'Essentiel Anik Raskin, chefe do Conselho Nacional das Mulheres do Luxemburgo.

O governo e organizações também ajudam a encontrar alojamento alternativo em caso de sobrelotação nas estruturas de acolhimento de emergência. Esta é uma medida que tem vindo a ser muito necessária durante este período.

"Durante o confinamento, nós, juntamente com o Estado, alojamos mulheres e crianças vítimas de violência doméstica em hotéis porque os nossos abrigos estavam cheios", disse Raskin.

O Governo vai iluminar de laranja a fachada do edifício do Ministério da Igualdade como forma de chamar a atenção para a violência contra mulheres.









